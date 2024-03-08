«Хозяйственный» житель Днепра трижды за неделю обокрал один и тот же магазин «Аврора»

В Днепре судили мужчину, который за неделю трижды обокрал один и тот же магазин.

В конце февраля вынесли приговор жителю Днепра, который четырежды обокрал магазин «Аврора».

Детали стали известны из приговора, опубликованного в Едином реестре судебных решений.

Житель Днепра, уже имевший судимость, в течение четырех дней 13, 14, 17 и 27 декабря 2023 года, обворовывал супермаркеты «Аврора», расположенные по адресу ул. Владимира Мономаха, дом. 9 и ул. Паникахи, дом. 75. За четыре дня человек украл товар на 6800 гривен.

В поле зрения «хозяйственного» вора попали:

мультиметр,

гранулы для чистки труб,

сменная губка для швабры,

полотенце,

эмаль универсальная,

аромадифузор,

беспроводная мышь и клавиатура,

«Bluetooth» наушники,

набор стаканов и тарелок,

спрей против выпадения волос,

машинка для стрижки волос,

ведро хозяйственное,

капсулы для стирки,

перчатки с подсветкой,

термометр,

пистолет для силиконового клея,

брелок для ключей,

гирлянда декоративная,

набор шурупов,

держатель для кухонного инвентаря,

кухонный нож,

набор красок,

ковер,

открывалка для банок,

бумага туалетная,

газовый баллон,

молоток столярный,

освежитель воздуха,

туристический рюкзак,

автомобильный аксессуар,

перчатки.

Также мужчина украл зеркало для макияжа, женский подарочный набор, пенку для ванны, крем-смузи для тела, средство для снятия лака, женские носки, меховую женскую обувь и скатерть. Все это днепрянин, вероятно, собирался подарить жене.

Кроме этого, мужчина понабирал шоколадки, батончики, арахис, маршмелоу, драже, шоколадную фигурку-сюрприз, шоколадную пасту, приправу к шашлыку, соевый соус, желе и чай.

13 декабря мужчина забрал товара на 867 гривен, а когда схема сработала, то вернулся в тот же магазин 14 декабря и набрался вещей на 3 тысячи 321 гривну. После этого сделал перерыв и вернулся в «Аврору» на улице Владимира Мономаха и пронес мимо кассы зерна на 2 тысячи 160 гривен.

В следующий раз, 27 декабря, мужчина сменил локацию и украл товара на 2 тысячи 700 гривен из магазина «Аврора» на улице Паникахи, 75.

Во время суда мужчина признал свою вину и рассказал, как ему удалось незаметно вынести товар на 6800 гривен.

Днепрянин набрав товара, шел на кассу самообслуживания, где пробивал вещи, но затем подносил к терминалу карту без денег. Когда на экране появлялось сообщение «недостаточно средств», он отменял операцию и выходил из магазина с украденным товаром.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Учитывая, что он имеет судимость и не отбыл предварительное наказание полностью, окончательной срок составляет 5 лет и 1 месяц.

Также днепрянин должен оплатить государству более 40 тысяч гривен.

Предстоит еще апелляция, где мужчина может обжаловать решение суда.

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