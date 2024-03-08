«Хозяйственный» житель Днепра трижды за неделю обокрал один и тот же магазин «Аврора»

В конце февраля вынесли приговор жителю Днепра, который четырежды обокрал магазин «Аврора».
Детали стали известны из приговора, опубликованного в Едином реестре судебных решений.
Житель Днепра, уже имевший судимость, в течение четырех дней 13, 14, 17 и 27 декабря 2023 года, обворовывал супермаркеты «Аврора», расположенные по адресу ул. Владимира Мономаха, дом. 9 и ул. Паникахи, дом. 75. За четыре дня человек украл товар на 6800 гривен.
В поле зрения «хозяйственного» вора попали:
Также мужчина украл зеркало для макияжа, женский подарочный набор, пенку для ванны, крем-смузи для тела, средство для снятия лака, женские носки, меховую женскую обувь и скатерть. Все это днепрянин, вероятно, собирался подарить жене.
Кроме этого, мужчина понабирал шоколадки, батончики, арахис, маршмелоу, драже, шоколадную фигурку-сюрприз, шоколадную пасту, приправу к шашлыку, соевый соус, желе и чай.
13 декабря мужчина забрал товара на 867 гривен, а когда схема сработала, то вернулся в тот же магазин 14 декабря и набрался вещей на 3 тысячи 321 гривну. После этого сделал перерыв и вернулся в «Аврору» на улице Владимира Мономаха и пронес мимо кассы зерна на 2 тысячи 160 гривен.
В следующий раз, 27 декабря, мужчина сменил локацию и украл товара на 2 тысячи 700 гривен из магазина «Аврора» на улице Паникахи, 75.
Во время суда мужчина признал свою вину и рассказал, как ему удалось незаметно вынести товар на 6800 гривен.
Днепрянин набрав товара, шел на кассу самообслуживания, где пробивал вещи, но затем подносил к терминалу карту без денег. Когда на экране появлялось сообщение «недостаточно средств», он отменял операцию и выходил из магазина с украденным товаром.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Учитывая, что он имеет судимость и не отбыл предварительное наказание полностью, окончательной срок составляет 5 лет и 1 месяц.
Также днепрянин должен оплатить государству более 40 тысяч гривен.
Предстоит еще апелляция, где мужчина может обжаловать решение суда.
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