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  • «Хозяйственный» житель Днепра трижды за неделю обокрал один и тот же магазин «Аврора»

«Хозяйственный» житель Днепра трижды за неделю обокрал один и тот же магазин «Аврора»

Сегодня 21:32
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В Днепре судили мужчину, который за неделю трижды обокрал один и тот же магазин.

Новости Днепра про

В конце февраля вынесли приговор жителю Днепра, который четырежды обокрал магазин «Аврора».

Детали стали известны из приговора, опубликованного в Едином реестре судебных решений.

Житель Днепра, уже имевший судимость, в течение четырех дней 13, 14, 17 и 27 декабря 2023 года, обворовывал супермаркеты «Аврора», расположенные по адресу ул. Владимира Мономаха, дом. 9 и ул. Паникахи, дом. 75. За четыре дня человек украл товар на 6800 гривен.

В поле зрения «хозяйственного» вора попали:

  • мультиметр,
  • гранулы для чистки труб,
  • сменная губка для швабры,
  • полотенце,
  • эмаль универсальная,
  • аромадифузор,
  • беспроводная мышь и клавиатура,
  • «Bluetooth» наушники,
  • набор стаканов и тарелок,
  • спрей против выпадения волос,
  • машинка для стрижки волос,
  • ведро хозяйственное,
  • капсулы для стирки,
  • перчатки с подсветкой,
  • термометр,
  • пистолет для силиконового клея,
  • брелок для ключей,
  • гирлянда декоративная,
  • набор шурупов,
  • держатель для кухонного инвентаря,
  • кухонный нож,
  • набор красок,
  • ковер,
  • открывалка для банок,
  • бумага туалетная,
  • газовый баллон,
  • молоток столярный,
  • освежитель воздуха,
  • туристический рюкзак,
  • автомобильный аксессуар,
  • перчатки.

Также мужчина украл зеркало для макияжа, женский подарочный набор, пенку для ванны, крем-смузи для тела, средство для снятия лака, женские носки, меховую женскую обувь и скатерть. Все это днепрянин, вероятно, собирался подарить жене.

Кроме этого, мужчина понабирал шоколадки, батончики, арахис, маршмелоу, драже, шоколадную фигурку-сюрприз, шоколадную пасту, приправу к шашлыку, соевый соус, желе и чай.

13 декабря мужчина забрал товара на 867 гривен, а когда схема сработала, то вернулся в тот же магазин 14 декабря и набрался вещей на 3 тысячи 321 гривну. После этого сделал перерыв и вернулся в «Аврору» на улице Владимира Мономаха и пронес мимо кассы зерна на 2 тысячи 160 гривен.

В следующий раз, 27 декабря, мужчина сменил локацию и украл товара на 2 тысячи 700 гривен из магазина «Аврора» на улице Паникахи, 75.

Во время суда мужчина признал свою вину и рассказал, как ему удалось незаметно вынести товар на 6800 гривен.

Днепрянин набрав товара, шел на кассу самообслуживания, где пробивал вещи, но затем подносил к терминалу карту без денег. Когда на экране появлялось сообщение «недостаточно средств», он отменял операцию и выходил из магазина с украденным товаром.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Учитывая, что он имеет судимость и не отбыл предварительное наказание полностью, окончательной срок составляет 5 лет и 1 месяц.

Также днепрянин должен оплатить государству более 40 тысяч гривен.

Предстоит еще апелляция, где мужчина может обжаловать решение суда.

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