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МЗС підтвердило повернення до України Zara, Bershka, Pull&Bear та ін: чи чекати в Дніпрі

Сьогодні 13:59
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До України вперше після 24 лютого повернуться Zara, Bershka, Pull&Bear та інші.

Новости Днепра про МЗС підтвердило повернення до України Zara, Bershka, Pull&Bear та ін: чи чекати в Дніпрі

Міністерство закордонних справ України офіційно підтвердило, що бренди компанії Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — повертаються в Україну.

У МЗС зазначили, що роботу з відновлення роботи брендів в Україні вели з 2022 року. Повернення компанії Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших міжнародних компаній. 

Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, — зауважили в МЗС.

Відомо, що на першому етапі компанія планує відновити роботу 20 магазинів. За інформацією Financial Times компанія Inditex збирається відкрити 50 із 84 наявних магазинів в Україні до кінця 2024 року. 

У яких містах відновлять роботу магазини наразі не уточнюється, але на сайті Inditex Україна у розділі вакансії шукають продавців-консультантів у Києві. 

Новости Днепра про МЗС підтвердило повернення до України Zara, Bershka, Pull&Bear та ін: чи чекати в Дніпрі

Крім цього, на “Ворк.юа” компанія шукає працівників у Львові, Вінниці, Черкасах та Києві. Тож можемо припустити, що спочатку відкриються магазини саме у цих містах. 

У Дніпрі наразі нікого не шукають.

Ймовірно, магазини відкриватимуть за схемою McDonald’s, коли перші точки відновили роботу в більш безпечних містах – Львові та Києві, і тільки за пів року фаст-фуд повернувся до Дніпра. 

Однак наразі у компанії офіційно не повідомляли жодних деталей, тож чекаємо подробиць. 

Новости Днепра про МЗС підтвердило повернення до України Zara, Bershka, Pull&Bear та ін: чи чекати в Дніпрі

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