На укритті в Дніпрі з’явилися гігантські лотоси (ФОТО)

У Дніпрі з'явилося ще одне яскраве укриття.

У сквері Усачова на лівому березі з’явилися гігантський мурал з лотосами. Яскравий малюнок тепер прикрашає модульне укриття на території зеленої зони.

Фото оприлюднили у Facebook-спільноті “Райончик”.

Сіре укриття, яке раніше мало хто помічав, тепер яскраво виділяється на фоні дитячого майданчика та дерев.

Раніше повідомлялося, що створенням муралу на укритті займеться художник Олександр Брітцев, чиї роботи містяни могли бачити на житловому масиві Сонячний, на Червоному камені — Алея пам’яті загиблим воїнам та на будинку по вулиці Квітки Цісик. Крім цього, 8 березня для жителів Індустріального району підготували сюрприз. Людей закликають не проганяти на вулицях Індустріального мімів, які хочуть їм щось подарувати.

Нагадаємо, на Калиновій у Дніпрі помітили клумбу з “ніжками”.

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