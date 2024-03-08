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На укрытии в Днепре появились гигантские лотосы (ФОТО)

Сегодня 12:24
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В Днепре появилось еще одно яркое укрытие.

Новости Днепра про На укрытии в Днепре появились гигантские лотосы (ФОТО)

В сквере Усачёва на левом берегу появился гигантский мурал с лотосами. Яркий рисунок теперь украшает модульное укрытие на территории зеленой зоны.

Фото обнародовали в Facebook-сообществе «Райончик».

Серое укрытие, которое раньше немногие замечали, теперь ярко выделяется на фоне детской площадки и деревьев.

Ранее сообщалось, что созданием мурала на укрытии займется художник Александр Бритцев, чьи работы горожане могли видеть на жилом массиве Солнечный, на Красном камне — Аллея памяти погибшим воинам и дома по улице Квитки Цисык.

Кроме того, 8 марта для жителей Индустриального района подготовили сюрприз. Людей призывают не прогонять на улицах Индустриального мима, который хочет им что-то подарить.

Новости Днепра про На укрытии в Днепре появились гигантские лотосы (ФОТО)

Новости Днепра про На укрытии в Днепре появились гигантские лотосы (ФОТО)

Новости Днепра про На укрытии в Днепре появились гигантские лотосы (ФОТО)

Напомним, на Калиновой в Днепре заметили клумбу с «ножками».

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Новости Днепра про На укрытии в Днепре появились гигантские лотосы (ФОТО)Українська Новости Днепра про На укрытии в Днепре появились гигантские лотосы (ФОТО)Русский

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