На укрытии в Днепре появились гигантские лотосы (ФОТО)

В сквере Усачёва на левом берегу появился гигантский мурал с лотосами. Яркий рисунок теперь украшает модульное укрытие на территории зеленой зоны.
Фото обнародовали в Facebook-сообществе «Райончик».
Серое укрытие, которое раньше немногие замечали, теперь ярко выделяется на фоне детской площадки и деревьев.
Ранее сообщалось, что созданием мурала на укрытии займется художник Александр Бритцев, чьи работы горожане могли видеть на жилом массиве Солнечный, на Красном камне — Аллея памяти погибшим воинам и дома по улице Квитки Цисык.
Кроме того, 8 марта для жителей Индустриального района подготовили сюрприз. Людей призывают не прогонять на улицах Индустриального мима, который хочет им что-то подарить.
Напомним, на Калиновой в Днепре заметили клумбу с «ножками».
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