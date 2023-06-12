У Дніпрі на Квітки Цісик на багатоповерхівці з’явився квітковий мурал: як виглядає (ФОТО)

У Дніпрі на Квітки Цісик, 5 з'явився квітковий мурал.

Про це повідомив у Фейсбуці депутат Дніпровської міської ради Сергій Пустовий.

Перший великий мурал на Райончику завершено і тепер він буде прикрашати вулицю Квітки Цісик та тішити відпочивальників у сквері Усачова, – написав він.

Та опублікував фото:

Нагадаємо, цей мурал почали малювати наприкінці травня. За словами Сергія Білого, головного художника Днiпра, він буде взірцем для інших, адже його наносили відповідно до всіх правил. Крім того, обраний стінопис відповідає Меморандуму про вуличне мистецтво та не має фону.

Зазначимо, авторка малюнку – Вікторія Улізько, а втілював його художник Олександр Брітцев. У майбутньому схожі мурали можуть “розквітнути” і на сусідніх будинках на цій вулиці.

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