Святкова атмосфера на Калиновій: у Дніпрі помітили “клумбу з ніжками”

Потрібно ж якось піднімати настрій у похмурий святковий день!

Сьогодні – 8 березня. І деякі дніпряни вже почали святкувати.

Так, на вулиці Калиновій помітили “клумбу з ніжками”.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На кадрах видно, що вулицею йде чоловік чи жінка у костюмі, повністю прикрашеному квітами.

Особлива святкова атмосфера на Калиновій, – пишуть у коментарі під відео.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у супермаркеті Дніпра з’явилися надзвичайно дешеві мандарини з сюрпризом.

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