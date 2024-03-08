Святкова атмосфера на Калиновій: у Дніпрі помітили “клумбу з ніжками”

Сьогодні – 8 березня. І деякі дніпряни вже почали святкувати.
Так, на вулиці Калиновій помітили “клумбу з ніжками”.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
На кадрах видно, що вулицею йде чоловік чи жінка у костюмі, повністю прикрашеному квітами.
Особлива святкова атмосфера на Калиновій, – пишуть у коментарі під відео.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у супермаркеті Дніпра з’явилися надзвичайно дешеві мандарини з сюрпризом.
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