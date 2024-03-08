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Святкова атмосфера на Калиновій: у Дніпрі помітили “клумбу з ніжками”

Сьогодні 11:50
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Потрібно ж якось піднімати настрій у похмурий святковий день!

Новости Днепра про Святкова атмосфера на Калиновій: у Дніпрі помітили

Сьогодні – 8 березня. І деякі дніпряни вже почали святкувати.

Так, на вулиці Калиновій помітили “клумбу з ніжками”.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На кадрах видно, що вулицею йде чоловік чи жінка у костюмі, повністю прикрашеному квітами.

Особлива святкова атмосфера на Калиновій, – пишуть у коментарі під відео.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у супермаркеті Дніпра з’явилися надзвичайно дешеві мандарини з сюрпризом.

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Новости Днепра про Святкова атмосфера на Калиновій: у Дніпрі помітили Українська

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