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  • У супермаркеті Дніпра з’явилися надзвичайно дешеві мандарини з сюрпризом

У супермаркеті Дніпра з’явилися надзвичайно дешеві мандарини з сюрпризом

Сьогодні 10:53
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За таку ціну пропонують фрукти 2 гатунку.

Новости Днепра про У супермаркеті Дніпра з'явилися надзвичайно дешеві мандарини з сюрпризом

У Дніпрі у супермаркеті “Варус” пропонують купити кілограм мандаринів за 29,90 грн. Це доволі низька ціна, адже в середньому кілограм таких цитрусових коштує 50-60 грн.

Проте за таку ціну, як зазначається, мандарини будуть 2 гатунку, тобто не найкращої якості. Наприклад, м’які, в’ялі, візуально непривабливі, або навіть підгнилі.

Новости Днепра про У супермаркеті Дніпра з'явилися надзвичайно дешеві мандарини з сюрпризом

Новости Днепра про У супермаркеті Дніпра з'явилися надзвичайно дешеві мандарини з сюрпризом

Новости Днепра про У супермаркеті Дніпра з'явилися надзвичайно дешеві мандарини з сюрпризом

Купувати чи ні такий товар – вибір за вами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в “Ашані” по знижці продають хурму з “сюрпризом” (ВІДЕО).

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Новости Днепра про У супермаркеті Дніпра з'явилися надзвичайно дешеві мандарини з сюрпризомУкраїнська

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