В супермаркете Днепра появились очень дешевые мандарины с сюрпризом

За такую цену предлагают фрукты 2 сорта.

В Днепре в супермаркете «Варус» предлагают купить килограмм мандаринов за 29,90 грн. Это довольно низкая цена, ведь в среднем килограмм таких цитрусовых стоит 50-60 грн.

Однако за такую цену, как отмечается, мандарины будут 2 сорта, то есть не лучшего качества. Например, мягкие, вялые, визуально непривлекательные, или даже подгнившие.

Покупать или нет такой товар — выбор за вами.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в «Ашане» по скидке продают хурму с «сюрпризом» (ВИДЕО).

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