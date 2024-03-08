Праздничная атмосфера на Калиновой: в Днепре заметили «клумбу с ножками»

Сегодня — 8 марта. И некоторые днепряне уже начали праздновать.
Так, на улице Калиновой заметили «клумбу с ножками».
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
На кадрах видно, что по улице идет мужчина или женщина в костюме, полностью украшенном цветами.
Особая праздничная атмосфера на Калиновой, — пишут в комментарии под видео.
Напомним, ранее мы писали, что в супермаркете Днепра появились очень дешевые мандарины с сюрпризом.
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