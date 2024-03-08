Праздничная атмосфера на Калиновой: в Днепре заметили «клумбу с ножками»

Нужно же как-то поднимать настроение в пасмурный праздничный день!

Сегодня — 8 марта. И некоторые днепряне уже начали праздновать.

Так, на улице Калиновой заметили «клумбу с ножками».

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, что по улице идет мужчина или женщина в костюме, полностью украшенном цветами.

Особая праздничная атмосфера на Калиновой, — пишут в комментарии под видео.

Напомним, ранее мы писали, что в супермаркете Днепра появились очень дешевые мандарины с сюрпризом.

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