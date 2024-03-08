Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Праздничная атмосфера на Калиновой: в Днепре заметили «клумбу с ножками»

Сегодня 11:50
просмотров

Нужно же как-то поднимать настроение в пасмурный праздничный день!

Новости Днепра про Праздничная атмосфера на Калиновой: в Днепре заметили

Сегодня — 8 марта. И некоторые днепряне уже начали праздновать.

Так, на улице Калиновой заметили «клумбу с ножками».

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, что по улице идет мужчина или женщина в костюме, полностью украшенном цветами.

Особая праздничная атмосфера на Калиновой, — пишут в комментарии под видео.

Напомним, ранее мы писали, что в супермаркете Днепра появились очень дешевые мандарины с сюрпризом.

Читайте также:

Новости Днепра про Праздничная атмосфера на Калиновой: в Днепре заметили Українська Новости Днепра про Праздничная атмосфера на Калиновой: в Днепре заметили Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала 23-летняя девушка
    Новости Днепра
    Сегодня 19:23
    В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала 23-летняя девушка

    В Никопольском районе пострадала 23-летняя девушка.

    В Днепре ко дню рождения принарядили самого высокого Шевченка
    Новости Днепра
    Сегодня 18:41
    В Днепре ко дню рождения принарядили самого высокого Шевченка

    Самого высокого Шевченко в Днепре принарядили ко дню рождения.

    В сети показали старые водонапорные башни на Победе в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 18:04
    В сети показали старые водонапорные башни на Победе в Днепре (ФОТО)

    Неподалеку от сквера Прибрежный в Днепре каждый может увидеть две…

    Жителей Днепра умилили водители маршруток, устроившие пассажиркам праздничный сюрприз
    Новости Днепра
    Сегодня 17:56
    Жителей Днепра умилили водители маршруток, устроившие пассажиркам праздничный сюрприз

    Маршрутчики в Днепре умилили пассажирок неожиданным сюрпризом.

    Последние новости

    В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала 23-летняя девушка
    В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала 23-летняя девушка

    В Никопольском районе пострадала 23-летняя девушка.

    Сегодня 19:23
    2
    просмотров
    В Днепре ко дню рождения принарядили самого высокого Шевченка
    В Днепре ко дню рождения принарядили самого высокого Шевченка

    Самого высокого Шевченко в Днепре принарядили ко дню рождения.

    Сегодня 18:41
    2
    просмотров
    В сети показали старые водонапорные башни на Победе в Днепре (ФОТО)
    В сети показали старые водонапорные башни на Победе в Днепре (ФОТО)

    Неподалеку от сквера Прибрежный в Днепре каждый может увидеть две загадочные цилиндрические постройки с круглой металлической крышей и как будто «вырезанными» окошками под ней. Они находятся за сеткой-забором и подойти к ним не просто, но возможно. Это доказали любители настенной…

    Сегодня 18:04
    3
    просмотров
    Жителей Днепра умилили водители маршруток, устроившие пассажиркам праздничный сюрприз
    Жителей Днепра умилили водители маршруток, устроившие пассажиркам праздничный сюрприз

    Маршрутчики в Днепре умилили пассажирок неожиданным сюрпризом.

    Сегодня 17:56
    1
    просмотров
    Работник охранной фирмы из Днепра готовил ракетные удары по аэродромам области: какое наказание ему назначили
    Работник охранной фирмы из Днепра готовил ракетные удары по аэродромам области: какое наказание ему назначили

    СБУ задержала фигуранта "на горячем" в июле 2022 года.

    Сегодня 17:14
    11
    просмотров
    В Днепре хотят ослабить запрет на продажу алкоголя в вечерние часы
    В Днепре хотят ослабить запрет на продажу алкоголя в вечерние часы

    В Днепре хотят разрешить продавать алкоголь утром и вечером.

    Сегодня 16:41
    1
    просмотров
    В Днепре некоторые трамваи закончат работу раньше: когда и какие именно
    В Днепре некоторые трамваи закончат работу раньше: когда и какие именно

    Важная информация!

    Сегодня 16:35
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина похитил бывшую девушку
    На Днепропетровщине мужчина похитил бывшую девушку

    В Каменском мужчина похитил бывшую девушку, чтобы заставить ее возобновить с ним отношения.

    Сегодня 15:39
    3
    просмотров
    Проверяем тренды Instagram: можно ли в Днепре приготовить ужин за 20 грн
    Проверяем тренды Instagram: можно ли в Днепре приготовить ужин за 20 грн

    Спойлер - можно, но только на одного!

    Сегодня 15:38
    5
    просмотров
    Масленица 2024: даты, традиции и что нельзя делать
    Масленица 2024: даты, традиции и что нельзя делать

    В этом году празднование Масленицы стартует 11 марта и продлиться до 17 числа. Гуляния длятся всю неделю. Наступает праздник за 49 дней до Пасхи. Масленица – праздник «плавающий», точной даты не имеет, а его наступление зависит от даты Светлого Воскресенья.

    Сегодня 15:15
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх