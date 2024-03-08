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  • На Днепропетровщине появились первые поля усеянные цветочными целебными «звездами» (ФОТО)

На Днепропетровщине появились первые поля усеянные цветочными целебными «звездами» (ФОТО)

Сегодня 10:39
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На Днепропетровщине появились первые поля усеянные цветочными звездами.

Новости Днепра про На Днепропетровщине появились первые поля усеянные цветочными целебными

В Днепропетровской области уже с середины февраля начала оживать природа и появлялись первые первоцветы. Вблизи Кривого Рога ботаник Виктория Тротнер заметила целебный «гусиный лук». Это такие цветки, похожие на желтые звездочки.

Природа начинает просыпаться от зимнего сна. Зацветают первые звездочки Gagea sp. 3 марта 2024 года, — написала ботаник Виктория Тротнер.

Эти цветки также называют луговыми звездочками. Гусиный лук растет по всей территории Днепропетровщины, однако встретить это растение довольно сложно. Увидеть можно на степях, лугах и каменистых почвах, как это произошло в этот раз.

Иногда гусиный лук используют в народной медицине. Настойки и отвары из него помогают при водянке, отеках, желтухе, бронхиальной астме. Пока мало кто использует звездочки для лечения, но раньше луковицы прикладывали к ранам, чтобы те быстрее зажили.

Новости Днепра про На Днепропетровщине появились первые поля усеянные цветочными целебными

Кстати, Скалы МОДРа – уникальная заповедная зона в Кривом Роге. Это геологический памятник природы, охраняемый законом.

Новости Днепра про На Днепропетровщине появились первые поля усеянные цветочными целебными

62 гектара заповедной территории расположены на выступах железорудных пород вдоль реки Ингулец. Считается, что это часть Украинского кристаллического щита – естественного образования, которому более 2 миллиардов лет.

Свое причудливое имя заповедник получил в наследство от небольшой деревни, которая раньше располагалась рядом со скалами. Название населённого пункта расшифровывается так: Международная организация помощи борцам революции.

Новости Днепра про На Днепропетровщине появились первые поля усеянные цветочными целебными

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