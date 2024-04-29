На Днепропетровщине песик упал в бетонный резервуар

29 апреля в 11:30 на линию «101» сообщили, что на улице Партизанской города Покров Никопольского района песик упал в бетонный резервуар внутри здания, которое не эксплуатируется.
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Один из них по лестнице спустился на дно резервуара и поднял четырёхлапого на поверхность.
К спасению привлекли 5 чрезвычайников и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе металлическая конструкция мотоблока застряла в голове мужчины (ВИДЕО).
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