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На Днепропетровщине песик упал в бетонный резервуар

Сегодня 15:31
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Сотрудники ГСЧС освободили его из ловушки.

Новости Днепра про На Днепропетровщине песик упал в бетонный резервуар

29 апреля в 11:30 на линию «101» сообщили, что на улице Партизанской города Покров Никопольского района песик упал в бетонный резервуар внутри здания, которое не эксплуатируется.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Один из них по лестнице спустился на дно резервуара и поднял четырёхлапого на поверхность.

К спасению привлекли 5 чрезвычайников и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про На Днепропетровщине песик упал в бетонный резервуар

Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе металлическая конструкция мотоблока застряла в голове мужчины (ВИДЕО).

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