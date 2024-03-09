У боях за Україну загинув Герой з Дніпропетровщини Сергій Білоус

На Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровської області Сергій Білоус.

Про це повідомили в Олексіївському будинку культури.

Із сумом повідомляємо про болючу втрату ….. захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави від російських окупантів, героїчно загинув наш односелець, Білоус Сергій Олександрович, — йдеться у повідомленні.

Чоловік загинув 5 березня, поблизу н.п.Кліщіївка Донецької області.

Про дату поховання Захисника України буде оголошено додатково.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: