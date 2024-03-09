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У боях за Україну загинув Герой з Дніпропетровщини Сергій Білоус

Сьогодні 10:51
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На Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровської області Сергій Білоус.

Новости Днепра про У боях за Україну загинув Герой з Дніпропетровщини Сергій Білоус

Про це повідомили в Олексіївському будинку культури.

Із сумом повідомляємо про болючу втрату ….. захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави від російських окупантів, героїчно загинув наш односелець, Білоус Сергій Олександрович, — йдеться у повідомленні.
Чоловік загинув 5 березня, поблизу н.п.Кліщіївка Донецької області.
 
Про дату поховання Захисника України буде оголошено додатково.
 
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.
 
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