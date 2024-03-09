У боях за Україну загинув Герой з Дніпропетровщини Сергій Білоус

Про це повідомили в Олексіївському будинку культури.
Із сумом повідомляємо про болючу втрату ….. захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави від російських окупантів, героїчно загинув наш односелець, Білоус Сергій Олександрович, — йдеться у повідомленні.
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