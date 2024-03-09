У Дніпрі вночі під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували 2 людей

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився о першій годині ночі, на вулиці Набережна Перемоги Соборного району міста Дніпро.
На місці рятувальники встановили, що зайнялось сміття у будівлі, яка не експлуатується.
У приміщенні знаходились чоловік, 1977 року народження, та жінка 1992 року народження.
Обох людей вивели на свіже повітря та передали лікарям. Їх ушпиталили до лікарні із попереднім діагнозом: отруєння продуктами горіння.
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