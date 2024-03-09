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У Дніпрі вночі під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували 2 людей

Сьогодні 09:18
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Сьогодні вночі у Дніпрі надзвичайники врятували 2 людей під час ліквідації пожежі.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували 2 людей

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився о першій годині ночі, на вулиці Набережна Перемоги Соборного району міста Дніпро.

На місці рятувальники встановили, що зайнялось сміття у будівлі, яка не експлуатується.

У приміщенні знаходились чоловік, 1977 року народження, та жінка 1992 року народження.

Обох людей вивели на свіже повітря та передали лікарям. Їх ушпиталили до лікарні із попереднім діагнозом: отруєння продуктами горіння.

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Новости Днепра про У Дніпрі вночі під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували 2 людейУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі вночі під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували 2 людейРусский

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