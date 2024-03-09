Внаслідок ранкового удару росіян по Нікопольщині загинув 16-річний хлопець

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. “Важкий”. Це наслідки ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині, — заявив очільник ОВА.
Окупанти обстрілювали громаду з артилерії. Була пошкоджена господарська споруда, лінія електропередач та газогін.
Терористи… Вбили ні в чому неповинного юнака. Скалічили життя ще одній родині. Лють, – додав голова Дніпропетровської ОВА.
Сьогодні ми також повідомляли про те, що оборонці неба над Криворізьким районом цієї ночі збили п’ять безпілотників.
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