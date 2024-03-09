Ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники та обстріляв з артилерії, – ОВА

Сьогодні вночі ворог обстрілював Дніпропетровщину.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

П’ять безпілотників збили оборонці неба над Криворізьким районом цієї ночі. Але було і влучання по промисловому підприємству. Там виникла пожежа, — заявив очільник ОВА.

Окупанти також обстрілювали Нікопольщину. Під вогнем були Марганець й одне із сіл громади. Випустили більш ніж 10 снарядів з важкої артилерії.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Дніпропетровській області через обстріл постраждала 23-річна дівчина.

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