Блогер с Днепропетровщины сотрудничал с командованием Южного военного округа РФ

СБУ задержала украинских блоггеров, восхвалявших путина и пропагандировавших "российский мир". Среди них – блогер с Днепропетровщины.

Ими оказались: киевская блоггерша с анонимным профилем в TikTok, руководитель подпольной пророссийской организации из Николаева, блоггер из Харькова, а также YouTube-блогер, сотрудничавшего с командованием Южного военного округа страны-агрессора.

На официальном сайте СБУ о Днепровском блоггере сообщают: «От окупантов фигурант дистанционно получал задачи на распространение провокационных сюжетов о войне в Украине. В заказных роликах автор пытался дискредитировать Силы обороны и распространял фейки о ситуации на фронте».

Продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее мы писали о том, что блоггерша из Днепра Алхим снова «наехала» на жителей Львова.

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