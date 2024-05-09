Блогер с Днепропетровщины сотрудничал с командованием Южного военного округа РФ

Ими оказались: киевская блоггерша с анонимным профилем в TikTok, руководитель подпольной пророссийской организации из Николаева, блоггер из Харькова, а также YouTube-блогер, сотрудничавшего с командованием Южного военного округа страны-агрессора.
На официальном сайте СБУ о Днепровском блоггере сообщают: «От окупантов фигурант дистанционно получал задачи на распространение провокационных сюжетов о войне в Украине. В заказных роликах автор пытался дискредитировать Силы обороны и распространял фейки о ситуации на фронте».
Продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности.
Напомним, ранее мы писали о том, что блоггерша из Днепра Алхим снова «наехала» на жителей Львова.
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