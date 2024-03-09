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В Днепре на Парусе собаки взяли мальчика «в заложники»

Сегодня 17:07
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В Днепре собаки взяли в "заложники" мальчика.

Инцидент произошел на жилом массиве Парус. Стая собак забежала прямо на местное футбольное поле.

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха».

Судя по видео, стая бездомных животных вела себя агрессивно и испугала подростка.

Парень решил не испытывать судьбу и подождать на футбольных воротах, пока собаки разойдутся.

Вчера мы сообщали о том, что на укрытии в Днепре появились гигантские лотосы.

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