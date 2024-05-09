В Днепре у памятника Славы на 9 мая собрались люди: хотели петь советские песни

В Днепре 9 мая перед памятником Вечной Славы собрались люди.

Несмотря на то, что Украина уже несколько лет не отмечает День Победы 9 мая, сегодня у стелы Вечной Славы в Днепре «по привычке» собрались люди. Заметим, что вчера, 8 мая, в День памяти и примирения в Днепре уже торжественно почтили павших во время Второй Мировой воинов.

Об этом сообщает 11 канал.

Днепряне пришли, чтобы возложить цветы к памятнику и таким образом почтить память павших солдат. Людей было немного.

По информации СМИ, существенных конфликтов нет, но несколько человек пытались петь советские песни. Дежурящая возле памятника полиция попросила их этого не делать, чтобы избежать беспорядков.

Пока ситуация под контролем.

Следует отметить, что Монумент Вечной Славы в Днепре посвящен воинам-партизанам и подпольщикам, погибшим во время Второй Мировой войны. Считается, что это место памяти и скорби.

Напомним, ранее мы объясняли, что означает красный мак – главный символ Дня памяти и примирения.

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