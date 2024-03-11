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Єдиний номер порятунку: коли у Дніпрі запрацює лінія 112 та що зміниться

Сьогодні 10:32
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Лінія 112 вже працює в центральному та західних регіонах, а тепер почне роботу і на сході та півдні.

Новости Днепра про Єдиний номер порятунку: коли у Дніпрі запрацює лінія 112 та що зміниться

У МВС анонсували початок роботи єдиного номера лінії порятунку “112”. 

У Дніпрі та області лінія “112” має запрацювати з 1 травня. Однак номери “101”, “102”, “103”, “105” продовжать роботу. Люди зможуть викликати допомогу, як зазвичай.

Лінія “112” корисна у випадках, коли людина не знає, кого саме доречно викликати у певній ситуації. Оператори, які отримають виклик на єдиний номер порятунку, отримають інформацію від заявника та скерують запит до необхідних підрозділів, які допомагають у тих чи інших випадках.

Як повідомили у МВС, відтепер буде можливість зателефонувати за “112” людям з порушеннями слуху чи мовлення. Вони спілкуватимуться з операторами по відеозв’язку, які володіють жестовою мовою. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер “112” та очікувати посилання на з’єднання.

В умовах війни важливо мати систему, що ефективно координує роботу різних служб і оперативно реагує на ситуації надзвичайного характеру. Саме центр 112 виступає у ролі такого механізму, забезпечуючи швидкий та організований відгук на екстрені виклики, — йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про Єдиний номер порятунку: коли у Дніпрі запрацює лінія 112 та що змінитьсяУкраїнська Новости Днепра про Єдиний номер порятунку: коли у Дніпрі запрацює лінія 112 та що змінитьсяРусский

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