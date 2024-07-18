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В сутки огонь уничтожил 67 га экосистем Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности

Сегодня 09:55
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В Днепропетровской области продолжается чрезвычайный (V) уровень пожарной опасности.

Новости Днепра про В сутки огонь уничтожил 67 га экосистем Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности

В связи с сухой и жаркой погодой в Днепропетровской области на 18 июля сохраняется чрезвычайный пожарноопасный период.

Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

По предварительной информации, чрезвычайная пожарная опасность сохранится до 22 июля. Однако, если высокие температуры будут сохраняться в регионе еще длительное время, возможно удлинение пожароопасного периода.

Напомним, уровень пожарной опасности в регионах определяется с помощью мониторинга погодных условий, влияющих на риски возникновения пожара, например высокие температуры, сухость, сильный ветер и т.д. Такие факторы создают благоприятные условия для возникновения и распространения пожаров в экосистеме даже при небольших источниках возгорания.

Новости Днепра про В сутки огонь уничтожил 67 га экосистем Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности

В Днепропетровской области чрезвычайники продолжают ликвидировать масштабные пожары, возникновение которых провоцирует жара и несоблюдение правил пожарной опасности. За прошедшие сутки, 17 июля, было ликвидировано 75 пожаров в экосистемах региона.

Новости Днепра про В сутки огонь уничтожил 67 га экосистем Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности

Пожарные ликвидировали 1 лесной пожар, 3 пожара на сельхозугодьях, 67 возгораний сухой растительности и 4 пожара, где средоточием был мусор на открытой территории.

Новости Днепра про В сутки огонь уничтожил 67 га экосистем Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности

Общая площадь уничтоженных огнем экосистем составила более 67 гектаров.

Пожарные призывают соблюдать правила безопасности в обращении с открытым огнем:

  • не разводить костер в необорудованных для этого местах;
  • не сжигать сухую растительность или мусор;
  • не бросать непогашенные окурки на сухую траву;
  • не разрешать детям играть с огнем.

Помните, что пожары легче предотвратить, чем бороться с его последствиями! – написали в публикации ГСЧС.

Не забывайте, лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

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Новости Днепра про В сутки огонь уничтожил 67 га экосистем Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасностиУкраїнська Новости Днепра про В сутки огонь уничтожил 67 га экосистем Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасностиРусский

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