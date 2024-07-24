Работал «следователем» во вражеских органах: на Днепропетровщине судили военнослужащего

В Днепропетровской области судили военнослужащего, который работал «следователем» в правоохранительных органах оккупантов.
Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.
Как отмечается в публикации, военнослужащий в июне 2022 г. во время временной оккупации города Балаклея Харьковской области добровольно занял должность в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории — «Балаклейском отделении народной милиции». Там военный исполнял обязанности «следователя».
Факт был доказан в суде, свою вину обвиняемый признал частично.
Однако на основании собранных доказательств прокуроры доказали ее полностью, — отметили в публикации.
Мужчину признали виновным в совершении правонарушения предусмотренным частью 7 статьи 111-1 Уголовного Кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных органах, созданных на временно оккупированной территории).
Ему назначено наказание в виде 13 лет тюрьмы с лишением права занимать какие-либо должности в правоохранительных органах, органах власти и местного самоуправления сроком на 12 лет, с конфискацией имущества.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Экс-военному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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