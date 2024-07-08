В Днепропетровской области обнаружили мертвой пожилую женщину, которую разыскивала полиция с 30 июня

Напомним, Любовь Афанасьевна Рыбалка вышла с места жительства, что в селе Козырщина Новомосковского района, 28 июня и направилась в неизвестном направлении. Об исчезновении женщины в полицию сообщил ее сын 30 июня.
Кроме полиции, Любовь Афанасьевну разыскивали и местные жители. По состоянию на 2 июля полицейские отработали два соседних села, проверили заброшенные здания, свалку, лесополосы и фермерские поля вблизи села Козырщина. Поиски на труднодоступных участках велись с помощью квадрокоптера.
Несмотря на усилия стражей порядка, женщину не нашли.
Трагическое известие сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области в воскресенье 7 июля в 19:15.
Полицейские остановили поиски пропавшей 88-летней женщины. К сожалению, ее обнаружили мертвой, говорится в сообщении.
Об обстоятельствах смерти женщины не сообщается.
Передаем искренние соболезнования родным погибшей.
Напомним, в Днепре более недели разыскивали 45-летнего Виталия Затернянского. Его разыскали, с ним все хорошо.
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