В Днепре на реке сняли необычных «рогатых» птиц, кокетничающих между собой (ФОТО)

В Днепре у реки заметили необычных птиц. Фотографу удалось снять процесс «кокетирования» двух пернатых.
Весна! А как весной и без любви и «букетно-конфетного этапа». На фото начало брачного танка пирникозы большой. Птицы дарят друг другу конфеты, затем молотят лапами так, что из воды вылетают. Классический финал – парный бег по воде никогда еще не видел, к сожалению. Может у кого-то фото есть свое. Видео из сети не надо, смотрел много, — пишет бердвочер Юрий Мухин в сообществе Птицы Украины.
Этих птиц уже замечали на Днепропетровщине, но не в Днепре, а вблизи Кривого Рога.
На фото выше пирникоза большая или норец – водоплавающая птица. Его название образовано контаминацией слов нырять — потому что эти пернатые любят поплавать, и коза, потому что у них на голове две чубы, напоминающие рога.
Пирникозы подобны по внешнему виду гагар, но, в отличие от последних, у ныряльщика нет плавательных перепонок, каждый палец у них имеет кожистую лопасть.
Эти птички хорошо плавают и ныряют, а вот летают довольно плохо. Основная их пища – рыба, лягушки и водные насекомые.
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