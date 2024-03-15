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  • У музеї Дніпра розповіли, що продавали в кондитерських у Катеринославі та як це рекламували

У музеї Дніпра розповіли, що продавали в кондитерських у Катеринославі та як це рекламували

Сьогодні 10:32
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У музеї історії Дніпра показали рекламу магазину солодощів у Катеринославі.

Новости Днепра про У музеї Дніпра розповіли, що продавали в кондитерських у Катеринославі та як це рекламували

Навіть за часів Катеринославу існували торти на замовлення, про це можна дізнатися з рекламної брошури, яку розповсюджували у ті часи.

На Facebook-сторінці Музею історії Дніпра показали одне із таких оголошень.

Кондитерська Іллі Стрекозова розташовувалася на Проспекті. Магазин мав власну будівлі та ще одне відділення поруч з Окружним судом. У різний час розміщувалась і у будинку Липавського (вул. Січових Стрільців, 1), і у будинку Тарнопольських (нині – вул. Барикадна, 1).

З рекламного оголошення можна зрозуміти, що кондитерська мала щодня великий вибір свіжих цукерок, тістечок, печива та різного роду хліба.

Крім цього, кондитери готували на замовлення торти та пироги з малюнками.

Тож, як бачимо, кондитерський бізнес не сильно відрізнявся від того, яким ми його знаємо зараз.

Новости Днепра про У музеї Дніпра розповіли, що продавали в кондитерських у Катеринославі та як це рекламували

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Новости Днепра про У музеї Дніпра розповіли, що продавали в кондитерських у Катеринославі та як це рекламувалиУкраїнська Новости Днепра про У музеї Дніпра розповіли, що продавали в кондитерських у Катеринославі та як це рекламувалиРусский

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