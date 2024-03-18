Вблизи Днепра ребенок отравился алкоголем, выпив 300 граммов рома

В Каменском судили маму ребенка, отравившегося 300 граммами рома.

Об инциденте стало известно из постановления Днепровского районного суда г. Днепродзержинска (название суда не декоммунизировано – ред).

Малолетний мальчик отравился, выпив 300 граммов рома. Это произошло в конце января 2024 года в одном из домов на проспекте Приднепровском в Каменском.

Правоохранители выяснили, что мальчик выпил около 300 граммов рома, что привело к сильному опьянению и ухудшению самочувствия.

На мать мальчика был составлен административный протокол по ч.1 ст. 184 КУоАП (уклонение от исполнения обязанностей по воспитанию детей). Днепровский районный суд наложил на женщину штраф в размере 850 гривен, а также обязал ее уплатить 605 гривен судебных издержек.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре 7-летняя девочка подожгла на себе платье и получила серьезные ожоги.

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