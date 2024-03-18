Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вблизи Днепра ребенок отравился алкоголем, выпив 300 граммов рома

Сегодня 12:11
просмотров

В Каменском судили маму ребенка, отравившегося 300 граммами рома.

Новости Днепра про Вблизи Днепра ребенок отравился алкоголем, выпив 300 граммов рома

Об инциденте стало известно из постановления Днепровского районного суда г. Днепродзержинска (название суда не декоммунизировано – ред).

Малолетний мальчик отравился, выпив 300 граммов рома. Это произошло в конце января 2024 года в одном из домов на проспекте Приднепровском в Каменском.

Правоохранители выяснили, что мальчик выпил около 300 граммов рома, что привело к сильному опьянению и ухудшению самочувствия.

На мать мальчика был составлен административный протокол по ч.1 ст. 184 КУоАП (уклонение от исполнения обязанностей по воспитанию детей). Днепровский районный суд наложил на женщину штраф в размере 850 гривен, а также обязал ее уплатить 605 гривен судебных издержек.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре 7-летняя девочка подожгла на себе платье и получила серьезные ожоги.

Читайте также:

Новости Днепра про Вблизи Днепра ребенок отравился алкоголем, выпив 300 граммов ромаУкраїнська Новости Днепра про Вблизи Днепра ребенок отравился алкоголем, выпив 300 граммов ромаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Утром российские войска атаковали Днепропетровскую область: на территории АЗС вспыхнул пожар
    Новости Днепра
    Сегодня 11:15
    Утром российские войска атаковали Днепропетровскую область: на территории АЗС вспыхнул пожар

    К счастью, никто не пострадал.

    На Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика: нужна помощь
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    На Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика: нужна помощь

    Присмотритесь внимательно к фото!

    В Кривом Роге обломки вражеского беспилотника упали на пятиэтажку: подробности от ГСЧС (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 09:25
    В Кривом Роге обломки вражеского беспилотника упали на пятиэтажку: подробности от ГСЧС (ФОТО)

    Пожар возник на площади 10 кв. м.

    Переживает вторую войну: жительница Криворожья отметила свой 100-летний юбилей
    Новости Днепра
    15.03.2024 20:49
    Переживает вторую войну: жительница Криворожья отметила свой 100-летний юбилей

    Жительница Криворожского района отметила 100-летний юбилей.

    Последние новости

    На Днепропетровщине полицейские спасли хищную птицу
    На Днепропетровщине полицейские спасли хищную птицу

    Птицу, оказавшуюся в беде, спасли полицейские на Криворожье.

    Сегодня 11:16
    3
    просмотров
    Утром российские войска атаковали Днепропетровскую область: на территории АЗС вспыхнул пожар
    Утром российские войска атаковали Днепропетровскую область: на территории АЗС вспыхнул пожар

    К счастью, никто не пострадал.

    Сегодня 11:15
    5
    просмотров
    Стало известно, где в Днепре будут отключать воду должникам с 18 по 22 марта: список
    Стало известно, где в Днепре будут отключать воду должникам с 18 по 22 марта: список

    Сумма задолженности по этим адресам составляет 1 646 968,25 грн.

    Сегодня 10:42
    5
    просмотров
    В Днепре назовут улицу в честь полицейского, погибшего из-за ракетного удара по Одессе
    В Днепре назовут улицу в честь полицейского, погибшего из-за ракетного удара по Одессе

    В честь Александра Гостищева планируют назвать одну из улиц.

    Сегодня 10:32
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика: нужна помощь
    На Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика: нужна помощь

    Присмотритесь внимательно к фото!

    Сегодня 10:00
    3
    просмотров
    В Кривом Роге обломки вражеского беспилотника упали на пятиэтажку: подробности от ГСЧС (ФОТО)
    В Кривом Роге обломки вражеского беспилотника упали на пятиэтажку: подробности от ГСЧС (ФОТО)

    Пожар возник на площади 10 кв. м.

    Сегодня 09:25
    2
    просмотров
    В Днепре в понедельник отключат свет до 17:00: все адреса
    В Днепре в понедельник отключат свет до 17:00: все адреса

    Еще есть время зарядить телефон!

    Сегодня 07:00
    4
    просмотров
    Погода на 18 марта: в Днепре ожидается дождь
    Погода на 18 марта: в Днепре ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине наши защитники сбили вражеский беспилотник
    На Днепропетровщине наши защитники сбили вражеский беспилотник

    Спасибо нашим защитникам!

    Вчера 21:55
    4
    просмотров
    В Днепре простились с Александром Гостищевым
    В Днепре простились с Александром Гостищевым

    Сегодня в Днепре провели в последний путь правоохранителя Александра Гостищева.

    Вчера 20:09
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх