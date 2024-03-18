Стало известно, где в Днепре будут отключать воду должникам с 18 по 22 марта: список

Коммунальное предприятие «Днепрводоканал» продолжает ограничивать услуги по водоснабжению должникам.
Так, с 18 по 22 марта специализированная бригада по отключению будет работать в частном секторе Шевченковского и Центрального районов.
Об этом сообщили в Telegram-канале КП.
С графиком и адресами можно ознакомиться в таблице:
Отмечается, что сумма задолженности перед предприятием по этим адресам составляет 1 646 968,25 грн.
Настоятельно просим потребителей срочно оплатить задолженность или оформить договор реструктуризации. Для получения разъяснений обращайтесь в абонентские участки КП «Днепрводоканал», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в понедельник отключат свет до 17:00: все адреса.
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