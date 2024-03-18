Стало известно, где в Днепре будут отключать воду должникам с 18 по 22 марта: список

Сумма задолженности по этим адресам составляет 1 646 968,25 грн.

Коммунальное предприятие «Днепрводоканал» продолжает ограничивать услуги по водоснабжению должникам.

Так, с 18 по 22 марта специализированная бригада по отключению будет работать в частном секторе Шевченковского и Центрального районов.

Об этом сообщили в Telegram-канале КП.

С графиком и адресами можно ознакомиться в таблице:

Отмечается, что сумма задолженности перед предприятием по этим адресам составляет 1 646 968,25 грн.

Настоятельно просим потребителей срочно оплатить задолженность или оформить договор реструктуризации. Для получения разъяснений обращайтесь в абонентские участки КП «Днепрводоканал», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в понедельник отключат свет до 17:00: все адреса.

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