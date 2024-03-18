Наче медуза в небі: на Дніпропетровщині помітили незвичайне явище

На Дніпропетровщині триває міграція журавлів.

Поблизу Верхньодніпровська на Дніпропетровщині помітили незвичайне явище.

Величезну зграю журавлів, які повертаються з вирію, сфотографували місцеві жителі.

Сьогодні дуже потужна міграція сірих журавлів. За півгодини більше тисячі особин. Десь відпочивали на Херсонщині перед ривком. Верхньодніпровськ, – написав місцевий житель Володимир у Facebook-спільноті “Птахи України”.

Клин журавлів нагадував своїми контурами медузу.

Навесні перші пролітні журавлі можуть з’являтися в Україні на початку або в середині лютого, утім у більшості областей це відбувається переважно в другій декаді березня. Масовою їхня міграція стає в кінці березня – першій половині квітня, і вже з меншою інтенсивністю може тривати навіть до кінця травня.

Птахів бачили у сусідніх областях – Кіровоградській, Полтавській та Херсонській. Тисячі пернатих повертаються до України після зимівлі у теплих краях.

Нагадаємо, у Дніпрі на річці зазняли незвичних “рогатих” пташок, які кокетують між собою. А раніше у Дніпрі чорна ворона очолила зграю білих чапель: фотограф зазняв дивний союз на камеру.

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