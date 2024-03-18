На Днепропетровщине полицейские спасли хищную птицу

Маленького хищника нашли посреди дороги патрульные полицейские. Это произошло 17 марта, когда стражи порядка были на дежурстве. В какой-то момент они заметили птицу, которая раненой лежала посреди пути и не могла взлететь.
Малого ястреба правоохранители перенесли в безопасное место, а затем передали волонтерам. В настоящее время ранеными в ветеринарной клинике заботятся врачи.
Для справки: ястребы — это та и не единственная группа дневных хищных птиц, которые нападают на домашнюю птицу, вызывая переполох в домашнем хозяйстве и нанося вред людям.
Ястребы умелые, проворные, разглядеть их во время охоты довольно сложно, но узнать можно. В частности, по манере поведения, особенностям полета, средам обитания.
В Украине обитает три вида ястребов: большой, малый и коротконогий. Повсеместно распространены большой и малый ястребы. Они встречаются по всей Украине. Именно эти виды ястребов обычно охотятся на домашних и диких птиц, мелких млекопитающих, причиняя вред хозяйству. Обитают они в лесах.
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