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На Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика: нужна помощь

Сегодня 10:00
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Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика: нужна помощь

Полицейские Новомосковска разыскивают несовершеннолетнего Владимира Бирюкова.

13-летний мальчик с 17 марта отсутствует по месту жительства в селе Вольное Новомосковского района, пока его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие.

Особые приметы: на левой ноге шрам от колена до ступни.

Был одет: желто-черный спортивный костюм, синяя шапка с надписями, белые кроссовки.

Если вы видели Владимира или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 097-980-46-17, 098-242-58-03, или 102.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика: нужна помощьУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика: нужна помощьРусский

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