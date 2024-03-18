На Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика: нужна помощь

Полицейские Новомосковска разыскивают несовершеннолетнего Владимира Бирюкова.
13-летний мальчик с 17 марта отсутствует по месту жительства в селе Вольное Новомосковского района, пока его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Приметы: на вид 14-16 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие.
Особые приметы: на левой ноге шрам от колена до ступни.
Был одет: желто-черный спортивный костюм, синяя шапка с надписями, белые кроссовки.
Если вы видели Владимира или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 097-980-46-17, 098-242-58-03, или 102.
Важна любая информация!
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