В Днепре мужчина с шизофренией обмазывает подъезд фекалиями и устроил на этаже гостиную

Об этом сообщается в Facebook-группе «Райончик».
Одна из жительниц подъезда жалуется на пару людей, больных шизофренией.
Ситуация следующая – в нашем подъезде по адресу Осенняя 14 проживает женщина с шизофренией, алкоголизм и зависимость от препаратов как бонус к болезни. У нее есть сожитель, с аналогичными диагнозами. В период обострения и когда у Эдика нет денег, она его выгоняет. Сейчас он принес из помойки диван, занес его на 3 этаж и бунгало для жизни готово. Один из этажей он обустроил как туалет. Утром снова весь подъезд в фекалиях, снова дары из помойки в подъезде, он довольно романтичный парень, на этот раз он принес каждой игрушки и цветы, – рассказывает жительница дома Татьяна Шорохова.
Еще больше хлопот придает соседям отказ мужчины от лечения.
По словам Татьяны, в период прошлого обострения болезни сосед рубил мебель и выбрасывал ее с четвертого этажа.
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