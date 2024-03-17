В Днепре мужчина с шизофренией обмазывает подъезд фекалиями и устроил на этаже гостиную

Очень сложная ситуация с соседом больным шизофренией произошла на улице Осенняя в Днепре.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Райончик».

Одна из жительниц подъезда жалуется на пару людей, больных шизофренией.

Ситуация следующая – в нашем подъезде по адресу Осенняя 14 проживает женщина с шизофренией, алкоголизм и зависимость от препаратов как бонус к болезни. У нее есть сожитель, с аналогичными диагнозами. В период обострения и когда у Эдика нет денег, она его выгоняет. Сейчас он принес из помойки диван, занес его на 3 этаж и бунгало для жизни готово. Один из этажей он обустроил как туалет. Утром снова весь подъезд в фекалиях, снова дары из помойки в подъезде, он довольно романтичный парень, на этот раз он принес каждой игрушки и цветы, – рассказывает жительница дома Татьяна Шорохова.