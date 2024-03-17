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  • В Днепре мужчина с шизофренией обмазывает подъезд фекалиями и устроил на этаже гостиную

В Днепре мужчина с шизофренией обмазывает подъезд фекалиями и устроил на этаже гостиную

Сегодня 16:54
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Очень сложная ситуация с соседом больным шизофренией произошла на улице Осенняя в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре мужчина с шизофренией обмазывает подъезд фекалиями и устроил на этаже гостиную

Об этом сообщается в Facebook-группе «Райончик».

Одна из жительниц подъезда жалуется на пару людей, больных шизофренией.

Ситуация следующая – в нашем подъезде по адресу Осенняя 14 проживает женщина с шизофренией, алкоголизм и зависимость от препаратов как бонус к болезни. У нее есть сожитель, с аналогичными диагнозами. В период обострения и когда у Эдика нет денег, она его выгоняет. Сейчас он принес из помойки диван, занес его на 3 этаж и бунгало для жизни готово. Один из этажей он обустроил как туалет. Утром снова весь подъезд в фекалиях, снова дары из помойки в подъезде, он довольно романтичный парень, на этот раз он принес каждой игрушки и цветы, – рассказывает жительница дома Татьяна Шорохова.

Новости Днепра про В Днепре мужчина с шизофренией обмазывает подъезд фекалиями и устроил на этаже гостиную

Еще больше хлопот придает соседям отказ мужчины от лечения.

По словам Татьяны, в период прошлого обострения болезни сосед рубил мебель и выбрасывал ее с четвертого этажа.

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Новости Днепра про В Днепре мужчина с шизофренией обмазывает подъезд фекалиями и устроил на этаже гостинуюУкраїнська Новости Днепра про В Днепре мужчина с шизофренией обмазывает подъезд фекалиями и устроил на этаже гостинуюРусский

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