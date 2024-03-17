На трасі Дніпро-Павлоград перекинулась маршрутка: 3 загиблих і 14 постраждалих

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро”.
Маршрутка вилетіла з дороги на узбіччя та перекинулась.
Вже відомо про 3 загиблих та 14 постраждалих, дані уточнюються.
За попередньою інформацією, маршрутка їхала на великій швидкості, а попереду почалась розгортатися вантажівка.
Водій не впорався з керуванням, після чого сталася аварія. Офіційної інформації поки що не було.
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