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  • На трасі Дніпро-Павлоград перекинулась маршрутка: 3 загиблих і 14 постраждалих

На трасі Дніпро-Павлоград перекинулась маршрутка: 3 загиблих і 14 постраждалих

Сьогодні 15:23
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Сьогодні на трасі Дніпро-Павлоград сталася смертельна ДТП.

Новости Днепра про На трасі Дніпро-Павлоград перекинулась маршрутка: 3 загиблих і 14 постраждалих

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро”.

Маршрутка вилетіла з дороги на узбіччя та перекинулась.

Вже відомо про 3 загиблих та 14 постраждалих, дані уточнюються.

За попередньою інформацією, маршрутка їхала на великій швидкості, а попереду почалась розгортатися вантажівка.

Водій не впорався з керуванням, після чого сталася аварія. Офіційної інформації поки що не було.

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Новости Днепра про На трасі Дніпро-Павлоград перекинулась маршрутка: 3 загиблих і 14 постраждалихУкраїнська

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