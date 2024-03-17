У Дніпрі чоловік з шизофренією обмазує під’їзд фекаліями та влаштував на поверсі вітальню

Ситуація наступна — у нашому під’їзді за адресою Осіння 14 проживає жінка з шизофренією, алкоголізм та залежність від препаратів як бонус до хвороби.В неї є співмешканець, з аналогічними діагнозами.В період загострення та коли в Едіка немає грошей, вона його виганяє. Зараз він приніс з помийки диван, заніс його на 3 поверх ну і бунгало для життя готове. Один з поверхів він облаштував як туалет. Вранці знову весь під’їзд у фекаліях, знову дари з помийки у під’їзді, він досить романтичний хлопець, на цей раз він приніс кожній іграшки та квіти, — розповідає мешканка дому Тетяна Шорохова.