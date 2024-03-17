Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі чоловік з шизофренією обмазує під’їзд фекаліями та влаштував на поверсі вітальню

У Дніпрі чоловік з шизофренією обмазує під’їзд фекаліями та влаштував на поверсі вітальню

Сьогодні 16:54
просмотров

Дуже складна ситуація із сусідом хворим на шизофренію сталася на вулиці Осіння у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік з шизофренією обмазує під'їзд фекаліями та влаштував на поверсі вітальню

Про це повідомляється у Facebook-групі “Райончик”.

Одна з мешканок під’їзду жаліється на пару людей, хворих на шизофренію.

Ситуація наступна — у нашому під’їзді за адресою Осіння 14 проживає жінка з шизофренією, алкоголізм та залежність від препаратів як бонус до хвороби.В неї є співмешканець, з аналогічними діагнозами.В період загострення та коли в Едіка немає грошей, вона його виганяє. Зараз він приніс з помийки диван, заніс його на 3 поверх ну і бунгало для життя готове. Один з поверхів він облаштував як туалет. Вранці знову весь під’їзд у фекаліях, знову дари з помийки у під’їзді, він досить романтичний хлопець, на цей раз він приніс кожній іграшки та квіти, — розповідає мешканка дому Тетяна Шорохова.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік з шизофренією обмазує під'їзд фекаліями та влаштував на поверсі вітальню

Ще більшого клопоту додає сусідам відмова чоловіка від лікування. 
 
За словами Тетяни, в період минулого загострення хвороби сусід рубав меблі та викидував їх з четвертого поверху. 
 
Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік з шизофренією обмазує під'їзд фекаліями та влаштував на поверсі вітальнюУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На трасі Дніпро-Павлоград перекинулась маршрутка: 3 загиблих і 14 постраждалих
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:23
    На трасі Дніпро-Павлоград перекинулась маршрутка: 3 загиблих і 14 постраждалих

    Сьогодні на трасі Дніпро-Павлоград сталася смертельна ДТП.

    У Дніпрі маршрутка зіткнулася з легковиком, а потім протаранила припарковану автівку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:11
    У Дніпрі маршрутка зіткнулася з легковиком, а потім протаранила припарковану автівку

    Сьогодні у Дніпрі на вулиці Марії Лисиченко сталася серйозна ДТП.

    Ворог вдарив дронами-камікадзе по заправці у Нікополі: є поранені
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:41
    Ворог вдарив дронами-камікадзе по заправці у Нікополі: є поранені

    Сьогодні вранці війська країни-агресора знову обстрілювали Нікополь.

    У Дніпрі на вулиці Передова сталася серйозна ДТП: є постраждалий
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:11
    У Дніпрі на вулиці Передова сталася серйозна ДТП: є постраждалий

    Вчора ввечері на вулиці Передова сталася серйозна ДТП.

    Наверх