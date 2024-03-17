У Дніпрі на вулиці Передова сталася серйозна ДТП: є постраждалий

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
На перетині вулиць Передова та Гуртова, біля магазину АТБ (район 511 будинку) зіткнулися Chevrolet та Daewoo Lanos.
Водія Lanos ушпиталили до лікарні з травмами. Про стан водія Chevrolet немає інформації.
Усі обставини аварії будуть з’ясовувати слідчі з ДТП.
Вчора ми повідомляли про те, що поліція затримала водія Lexus і знайшла у нього автомат з боєприпасами.
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Наразі усі обставини з'ясовуються.