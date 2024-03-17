Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на вулиці Передова сталася серйозна ДТП: є постраждалий

Сьогодні 11:11
просмотров

Вчора ввечері на вулиці Передова сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

На перетині вулиць Передова та Гуртова, біля магазину АТБ (район 511 будинку) зіткнулися Chevrolet та Daewoo Lanos.

Водія Lanos ушпиталили до лікарні з травмами. Про стан водія Chevrolet немає інформації.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати слідчі з ДТП.

Вчора ми повідомляли про те, що поліція затримала водія Lexus і знайшла у нього автомат з боєприпасами.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Передова сталася серйозна ДТП: є постраждалийУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Передова сталася серйозна ДТП: є постраждалийРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканців Дніпра попередили про зміни у роботі громадського транспорту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:21
    Мешканців Дніпра попередили про зміни у роботі громадського транспорту

    Сьогодні, 17 березня, внесені зміни в роботу громадського транспорту міста.

    Над Дніпровським районом сили ППО збили ворожий БпЛА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:01
    Над Дніпровським районом сили ППО збили ворожий БпЛА

    Сьогодні вночі сили ППО збили ворожий БпЛА у небі над…

    На Дніпропетровщині чоловік спочатку обікрав, а потім пограбував свого знайомого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:42
    На Дніпропетровщині чоловік спочатку обікрав, а потім пограбував свого знайомого

    У Синельниківському районі затримано чоловіка поліція затримала чоловіка.

    У Дніпрі на Любарського трамвай вʼїхав у вантажівку
    Новини Дніпра
    Вчора 21:41
    У Дніпрі на Любарського трамвай вʼїхав у вантажівку

    Наразі усі обставини з'ясовуються.

    Наверх