На Дніпропетровщині чоловік спочатку обікрав, а потім пограбував свого знайомого

У Синельниківському районі затримано чоловіка поліція затримала чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

За попередньою інформацією, зловмисник спочатку обікрав потерпілого, а потім ще й вирвав у нього з рук гроші.

Обидва злочини сталися ще 6 лютого.

З’ясувалося, що підозрюваний зустрів знайомого, який був напідпитку. Скориставшись цим, зловмисник викрав мобільний телефон потерпілого та пішов з місця злочину. Однак, через 10 хвилин він повернувся та побачив, що чоловік тримає у руці гроші. Не гаючи часу, злодій вирвав з його рук грошові кошти, які згодом витратив на власні потреби, — йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали, йому оголошена підозра за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

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