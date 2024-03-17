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В Днепре на улице Передовая произошло серьезное ДТП: есть пострадавший

Сегодня 11:11
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Вчера вечером на улице Передовая произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

На пересечении улиц Передовая и Гуртова, возле магазина АТБ (район 511 дома), столкнулись Chevrolet и Daewoo Lanos.

Водителя Lanos госпитализировали в больницу с травмами. О состоянии водителя Chevrolet нет информации.

Все обстоятельства аварии будут выяснять следователи по ДТП.

Вчера мы сообщали о том, что полиция задержала водителя Lexus и обнаружила у него автомат с боеприпасами.

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