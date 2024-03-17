В Днепре на улице Передовая произошло серьезное ДТП: есть пострадавший

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
На пересечении улиц Передовая и Гуртова, возле магазина АТБ (район 511 дома), столкнулись Chevrolet и Daewoo Lanos.
Водителя Lanos госпитализировали в больницу с травмами. О состоянии водителя Chevrolet нет информации.
Все обстоятельства аварии будут выяснять следователи по ДТП.
Вчера мы сообщали о том, что полиция задержала водителя Lexus и обнаружила у него автомат с боеприпасами.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 17 марта, внесены изменения в работу общественного транспорта.
Сегодня ночью силы ПВО сбили вражеский БпЛА в небе над…
В Синельниковском районе задержан мужчина полиция задержала мужчину.
На данный момент все обстоятельства выясняются.
Сегодня, 17 марта, внесены изменения в работу общественного транспорта.
Сегодня ночью силы ПВО сбили вражеский БпЛА в небе над Днепропетровщиной.
В Синельниковском районе задержан мужчина полиция задержала мужчину.
Хорошего дня, друзья!
На данный момент все обстоятельства выясняются.
Сегодня в Днепре состоялся праздник Колодия, который символизирует прощание с зимой и наступление теплой солнечной весны.
Юрий Игнат больше не спикер Воздушных Сил ВСУ.
На территории Терновского района г. Кривой Рог правоохранители изъяли 2 кг сухих растений конопли и почти 130 кустов растения в горшках.
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.
В бою с врагом близ Клищиевки погиб Герой из города Желтые Воды Илья Даниленко.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!