Враг обстреливал Никопольщину 8 раз в день: целил дронами-камикадзе и артиллерией

Повреждены более 30 частных домов. Один из домов занялся, на месте работали спасатели ГСЧС.

От российского террора страдали сам Никополь и Красногригорьевская община, — говорится в сообщении главы ОВА.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

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