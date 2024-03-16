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  • Враг обстреливал Никопольщину 8 раз в день: целил дронами-камикадзе и артиллерией

Враг обстреливал Никопольщину 8 раз в день: целил дронами-камикадзе и артиллерией

Сегодня 19:21
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Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

Новости Днепра про Враг обстреливал Никопольщину 8 раз в день: целил дронами-камикадзе и артиллерией

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

От российского террора страдали сам Никополь и Красногригорьевская община, — говорится в сообщении главы ОВА.

Пострадали 75-летний мужчина и 77-летняя женщина.

Повреждены более 30 частных домов. Один из домов занялся, на месте работали спасатели ГСЧС.

Уничтожены 2 хозяйственные сооружения, повреждены объекты инфраструктуры: зацепило линии электропередач и газопровода.

Последствия вражеских обстрелов еще уточняются.

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Новости Днепра про Враг обстреливал Никопольщину 8 раз в день: целил дронами-камикадзе и артиллериейУкраїнська Новости Днепра про Враг обстреливал Никопольщину 8 раз в день: целил дронами-камикадзе и артиллериейРусский

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