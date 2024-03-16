У Дніпрі затримали водія Lexus, який перевозив у багажнику автомат з боєприпасами

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
14 березня на проспекті Дмитра Яворницького в Соборному районі міста правоохоронці зупинили водія автомобіля «Lexus» за порушення правил дорожнього руху. Під час огляду транспортного засобу у багажнику автомобіля поліцейські виявили АК-47 та набої калібру 5.45 мм, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вилучили автомат та набої. Водій був затриманий.
28-річному чоловіку оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Нещодавно ми писали про викриття банди з Дніпра, яка збувала вогнепальну зброю та боєприпаси.
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