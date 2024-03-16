У Дніпрі “замінували” ТЦ “Нагорка”, 3 школи та декілька університетів

Про це повідомляє офіційний портал міської ради.
Невідомий погрожував підірвати ТЦ “Нагорка”, три школи та 4 ВНЗ.
Надійшло повідомлення про замінування Дніпровського державного аграрно-економічного університету, КЗ «Дніпровська академія неперервної освіти», Дніпровської духовної семінарії та Дніпровського державного медичного університету, – йдеться у повідомленні міськради.
Усі об’єкти були перевірені, вибухонебезпечні речовини не були знайдені.
Підрозділи рятувальників до обстеження не залучались.
У січні Дніпропетровщиною також прокотилася хвиля мінувань: погрожували підірвати метро, вокзали, торговельні центри.
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