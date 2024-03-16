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У Дніпрі “замінували” ТЦ “Нагорка”, 3 школи та декілька університетів

Сьогодні 10:08
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Вчора у Дніпрі надійшло декілька повідомлень про замінування.

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Про це повідомляє офіційний портал міської ради.

Невідомий погрожував підірвати ТЦ “Нагорка”, три школи та 4 ВНЗ.

Надійшло повідомлення про замінування Дніпровського державного аграрно-економічного університету, КЗ «Дніпровська академія неперервної освіти», Дніпровської духовної семінарії та Дніпровського державного медичного університету, – йдеться у повідомленні міськради.

Усі об’єкти були перевірені, вибухонебезпечні речовини не були знайдені.

Підрозділи рятувальників до обстеження не залучались.

У січні Дніпропетровщиною також прокотилася хвиля мінувань: погрожували підірвати метро, вокзали, торговельні центри.

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