В дитячих жилетах намагалися перепливти Тису: прикордонники затримали 3 жителів Дніпропетровщини

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у соцмережах.
Двоє «плавців» планували незаконно потрапити до Угорщини через річку з дитячими рятувальними жилетами. Переправнику за свою «мандрівку» вони сплатили по 1000 євро, – йдеться у повідомленні.
Ще один порушник кордону з Підгороднього збирався плисти до Румунії. Для нього послуги перевізника коштували 2000 євро.
Прикордонники затримали усіх за спробу незаконного перетину кордону, на них були складені адмінпротоколи.
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