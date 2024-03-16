В дитячих жилетах намагалися перепливти Тису: прикордонники затримали 3 жителів Дніпропетровщини

Прикордонники затримали 3 жителів Дніпропетровщини.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у соцмережах.

Двоє «плавців» планували незаконно потрапити до Угорщини через річку з дитячими рятувальними жилетами. Переправнику за свою «мандрівку» вони сплатили по 1000 євро, – йдеться у повідомленні.

Ще один порушник кордону з Підгороднього збирався плисти до Румунії. Для нього послуги перевізника коштували 2000 євро.

Прикордонники затримали усіх за спробу незаконного перетину кордону, на них були складені адмінпротоколи.

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