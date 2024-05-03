Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з дзюдо

Вітаємо!

30 квітня та 1 травня 2024 року у Києві проходив чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років. За перемогу боролись близько 600 учасників з усіх куточків нашої країни.

Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 6 медалей.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Так, дніпряни здобули:

Срібло – Горшкова Вікторія (-44 кг);

Срібло – Швець Ілля (-73 кг);

Срібло – Затона Дмитро (-81 кг);

Срібло – Терлецька Анна (-70 кг);

Бронза – Балабан Софія (-57 кг);

Бронза – Качан Олексій (+81 кг).

Дмитро Затона та Софія Балабан – вихованці спортивної школи олімпійського резерву №6, – зазначили в управлінні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 10 медалей на Кубку Європи з рукопашного бою.

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