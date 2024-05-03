Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з дзюдо

30 квітня та 1 травня 2024 року у Києві проходив чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років. За перемогу боролись близько 600 учасників з усіх куточків нашої країни.
Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 6 медалей.
Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.
Так, дніпряни здобули:
Дмитро Затона та Софія Балабан – вихованці спортивної школи олімпійського резерву №6, – зазначили в управлінні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 10 медалей на Кубку Європи з рукопашного бою.
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