Проти жительки Дніпропетровщини відкрили справу за психологічне насилля над співмешканцем

Жительку Дніпропетровщини звинувачують в психологічному насиллі над співмешканцем.

У Синельниківському районі жінці, яка знущалась зі свого цивільного чоловіка, оголосили про підозру в домашньому насиллі. Їй загрожує ув’язнення.

Як повідомляють у поліції, 46-річна жителька села Троїцьке постійно психологічно знущалася з цивільного чоловіка. Одного разу жінку притягли до адміністративної відповідальності та виписали штраф. Втім через деякий час чоловік знову поскаржився на насилля з боку співмешканки.

Правоохоронці з’ясували, що жінка, перебуваючи у стані сп’яніння, знущалася з чоловіка. Зловмисниці вручили підозру за ст. 126-1 КК України. Максимальне покарання, передбачене статтею – позбавлення волі до двох років.

Нагадаємо, раніше у Кам’янському затримали трьох чоловіків, які знущалися зі своїх літніх родичів.

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