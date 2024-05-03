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Проти жительки Дніпропетровщини відкрили справу за психологічне насилля над співмешканцем

Сьогодні 11:19
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Жительку Дніпропетровщини звинувачують в психологічному насиллі над співмешканцем.

Новости Днепра про Проти жительки Дніпропетровщини відкрили справу за психологічне насилля над співмешканцем

У Синельниківському районі жінці, яка знущалась зі свого цивільного чоловіка, оголосили про підозру в домашньому насиллі. Їй загрожує ув’язнення.

Як повідомляють у поліції, 46-річна жителька села Троїцьке постійно психологічно знущалася з цивільного чоловіка. Одного разу жінку притягли до адміністративної відповідальності та виписали штраф. Втім через деякий час чоловік знову поскаржився на насилля з боку співмешканки. 

Правоохоронці з’ясували, що жінка, перебуваючи у стані сп’яніння, знущалася з чоловіка. Зловмисниці вручили підозру за ст. 126-1 КК України. Максимальне покарання, передбачене статтею – позбавлення волі до двох років.

Нагадаємо, раніше у Кам’янському затримали трьох чоловіків, які знущалися зі своїх літніх родичів.

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Новости Днепра про Проти жительки Дніпропетровщини відкрили справу за психологічне насилля над співмешканцемУкраїнська

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