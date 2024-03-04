Викрили банду з Дніпра, яка збувала вогнепальну зброю та боєприпаси

Мешканець Дніпра залучив до протиправної діяльності двох співучасників. Вони налагодили незаконну схему збуту вогнепальної зброї та боєприпасів на території міста, повідомили в обласній прокуратурі.
Підшукували потенційних покупців через знайомих та реалізовували товар при особистих зустрічах. Оплату приймали готівкою.
Правоохоронці провели оперативні закупки та зафіксовано незаконний збут обвинуваченими кулемета Калашникова, патронів, гранат Ф-1.
Під час обшуків у злочинців вилучено реактивну протитанкову гранату РПГ-26, корпуси гранат різних типів із запалами до них, гранатометний постріл ВОГ-17, набої, гроші, банківські картки, мобільні телефони.
На них чекає суд.
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