Викрили банду з Дніпра, яка збувала вогнепальну зброю та боєприпаси

Підпільний збройний "магазин" викрили у Дніпрі.

Мешканець Дніпра залучив до протиправної діяльності двох співучасників. Вони налагодили незаконну схему збуту вогнепальної зброї та боєприпасів на території міста, повідомили в обласній прокуратурі.

Підшукували потенційних покупців через знайомих та реалізовували товар при особистих зустрічах. Оплату приймали готівкою.

Правоохоронці провели оперативні закупки та зафіксовано незаконний збут обвинуваченими кулемета Калашникова, патронів, гранат Ф-1.

Під час обшуків у злочинців вилучено реактивну протитанкову гранату РПГ-26, корпуси гранат різних типів із запалами до них, гранатометний постріл ВОГ-17, набої, гроші, банківські картки, мобільні телефони.

На них чекає суд.

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