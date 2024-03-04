Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Викрили банду з Дніпра, яка збувала вогнепальну зброю та боєприпаси

Сьогодні 21:23
просмотров

Підпільний збройний "магазин" викрили у Дніпрі.

Новости Днепра про Викрили банду з Дніпра, яка збувала вогнепальну зброю та боєприпаси

Мешканець Дніпра залучив до протиправної діяльності двох співучасників. Вони налагодили незаконну схему збуту вогнепальної зброї та боєприпасів на території міста, повідомили в обласній прокуратурі. 

Підшукували потенційних покупців через знайомих та реалізовували товар при особистих зустрічах. Оплату приймали готівкою.

Правоохоронці провели оперативні закупки та зафіксовано незаконний збут обвинуваченими кулемета Калашникова, патронів, гранат Ф-1.

Під час обшуків у злочинців вилучено реактивну протитанкову гранату РПГ-26, корпуси гранат різних типів із запалами до них, гранатометний постріл ВОГ-17, набої, гроші, банківські картки, мобільні телефони.

На них чекає суд.

Читайте також:

Новости Днепра про Викрили банду з Дніпра, яка збувала вогнепальну зброю та боєприпасиУкраїнська Новости Днепра про Викрили банду з Дніпра, яка збувала вогнепальну зброю та боєприпасиРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

“Крім тріски ще й черв’яки”: жителі Дніпра скаржаться на консерви з АТБ
Новини Дніпра
Сьогодні 19:27
“Крім тріски ще й черв’яки”: жителі Дніпра скаржаться на консерви з АТБ

Мешканці Дніпра придбали рибну консерву з черв'яками.

В одних капцях та майці: у Дніпрі 3-річний хлопчик втік додому з дитсадка
Новини Дніпра
Сьогодні 18:37
В одних капцях та майці: у Дніпрі 3-річний хлопчик втік додому з дитсадка

У Дніпрі розгорівся скандал навколо приватного дитсадка.

На Дніпропетровщині хотіли видати 220 га природного заповідника за приватну присадибну ділянку
Новини Дніпра
Сьогодні 17:54
На Дніпропетровщині хотіли видати 220 га природного заповідника за приватну присадибну ділянку

На Дніпропетровщині намагалися передати землі ландшафтного заказника у приватні руки.

Як військовому пройти МСЕК після поранення і навіщо це потрібно: інструкція 2024
Новини Дніпра
Сьогодні 17:26
Як військовому пройти МСЕК після поранення і навіщо це потрібно: інструкція 2024

Довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) дає право військовому, який отримав…

Наверх