У Дніпрі на перехресті Запорізького шосе та вулиці Панікахи сталася ДТП

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний Війна”.
Водії не поділили дорогу перед поворотом біля ТЦ “Терра”.
Про загиблих чи травмованих не повідомлялось.
На місці працювали слідчі з ДТП, також була присутня карета швидкої допомоги.
Подробиці інциденту та деталі будуть згодом.
Нещодавно ми повідомляли про те, що мешканка Криворіжжя Раїса Таран відзначила свій 100-річний ювілей.
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