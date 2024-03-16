У Дніпрі на перехресті Запорізького шосе та вулиці Панікахи сталася ДТП

Вчора ввечері у Дніпрі трапилася ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний Війна”.

Водії не поділили дорогу перед поворотом біля ТЦ “Терра”.

Про загиблих чи травмованих не повідомлялось.

На місці працювали слідчі з ДТП, також була присутня карета швидкої допомоги.

Подробиці інциденту та деталі будуть згодом.

Нещодавно ми повідомляли про те, що мешканка Криворіжжя Раїса Таран відзначила свій 100-річний ювілей.

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