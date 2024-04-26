У Дніпрі на Новому мосту великий затор через ДТП (ФОТО)

У Дніпрі Новий міст застряг в заторах.

У п’ятницю, 26 квітня на Новому мосту утворився затор через ДТП, повідомляє Ситуаційний центр Дніпра.

За словами очевидців, на переправі зіткнулися кілька автомобілів. Через це ускладнено рух на крайньому лівому ряду в бік лівого берега.

У сторону правого берега рух вільний.

Попередньо, на мосту зіткнулися 6 автомобілів.

Сервіс, який сповіщає про затори, зазначає, що тягучка спостерігається біля з’їзду з мосту в бік правого берега.

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