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У Дніпрі на Новому мосту великий затор через ДТП (ФОТО)

Сьогодні 15:49
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У Дніпрі Новий міст застряг в заторах.

Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту великий затор через ДТП (ФОТО)

У п’ятницю, 26 квітня на Новому мосту утворився затор через ДТП, повідомляє Ситуаційний центр Дніпра. 

За словами очевидців, на переправі зіткнулися кілька автомобілів. Через це ускладнено рух на крайньому лівому ряду в бік лівого берега. 

У сторону правого берега рух вільний.

Попередньо, на мосту зіткнулися 6 автомобілів. 

Сервіс, який сповіщає про затори, зазначає, що тягучка спостерігається біля з’їзду з мосту в бік правого берега. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту великий затор через ДТП (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту великий затор через ДТП (ФОТО)Українська

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