У Дніпрі незвичний для цих країв птах наробив “кіпішу” на озері в парку Глоби

У Дніпрі в парку Глоби зазняли рідкого гостя.

До качечок, гусей та голубів у парку Глоби звикли, однак на озері в середмісті Дніпра водиться чимало різних водоплавних птахів. Одного із них вдалося зазняти дніпрянину Роману. Світлини поважного озерного гостя фотограф опублікував у Facebook-спільноті “Птахи України”.

На фото вище – шилохвіст. Водоплавний птах з родини качкових. Пернатий красень покорив серця дніпрян, які не бачили таких пташок у парку Глоби раніше.

Варто зауважити, що шилохвоста зафільмували в парку Глоби торік. Чи вдасться вам зустріти цього птаха нині – не відомо.

Шилохвіст – що відомо про птаха?

В Україні це гніздовий, перелітний, зимуючий птах. Гніздиться на півночі та місцями на півдні країни. Під час міграцій трапляється на всій території, а зимує біля берегів Північно-Західного Причорномор’я, на Сиваші і на лиманах Приазов’я.

Зрідка тримається взимку на водоймах в глибині суходолу.

Зустріти шилохвоста можна на водоймах з болотяною рослинністю, морських узбережжях. Попри те, що це водоплавний птах, однак пернатий надає перевагу неглибоким водоймам, позаяк не може глибоко пірнати.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: