Унаслідок атаки на Одесу загинув правоохоронець родом із Дніпра

Російська атака по Одесі забрала життя правоохоронця родом із Дніпра.

Про це повідомили голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко і депутат міськради Андрій Вагапов на своїх сторінках у Facebook.

41-річний Олександр Гостіщев був родом з Дніпра. Останні роки чоловік обіймав посаду заступника начальника ГУНП в Одеській області, а з 2022 року став командиром батальйону поліції особливого призначення “Цунамі”.

З 2017 року Олександр очолював Управління патрульної поліції у містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне, що на Луганщині. А у 2019 році він став начальником управління патрульної поліції Одещини.

Відомо, що серед загиблих також – колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін та заступник керівника Нацполіції в Одеській області Дмитро Абраменко.

Також продовжує зростати кількість поранених та загиблих. Станом на 19 годину 15 березня відомо про 20 померлих. Ще 73 людини отримали поранення.

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