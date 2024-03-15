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Унаслідок атаки на Одесу загинув правоохоронець родом із Дніпра

Сьогодні 19:31
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Російська атака по Одесі забрала життя правоохоронця родом із Дніпра.

Новости Днепра про Унаслідок атаки на Одесу загинув правоохоронець родом із Дніпра

Про це повідомили голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко і депутат міськради Андрій Вагапов на своїх сторінках у Facebook.

41-річний Олександр Гостіщев був родом з Дніпра. Останні роки чоловік обіймав посаду заступника начальника ГУНП в Одеській області, а з 2022 року став командиром батальйону поліції особливого призначення “Цунамі”.

З 2017 року Олександр очолював Управління патрульної поліції у містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне, що на Луганщині. А у 2019 році він став начальником управління патрульної поліції Одещини. 

Відомо, що серед загиблих також – колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін та заступник керівника Нацполіції в Одеській області Дмитро Абраменко.

Також продовжує зростати кількість поранених та загиблих. Станом на 19 годину 15 березня відомо про 20 померлих. Ще 73 людини отримали поранення.

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Новости Днепра про Унаслідок атаки на Одесу загинув правоохоронець родом із ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Унаслідок атаки на Одесу загинув правоохоронець родом із ДніпраРусский

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