Вартість одягу падає, а продуктів росте: як у Дніпрі та області змінилися ціни з початку року

У лютому 2024 року індекс споживчих цін в Дніпропетровській області збільшився на 0,1% порівняно з січнем.

Про це повідомляє Держстат.

Харчі та безалкогольні напої загалом подорожчали на 0,1%. Найбільше зросли ціни на яловичину – 6,4%, а ось свинина та сало здешевшали – на 6,5% та 3%.

На 5,5% зросли ціни на овочі, зокрема, на 11,5% на огірки та на 10,8% на картоплю. На 1,0-4,2% здорожчали маргарин, масло, сири, сметана та вершки, фрукти.

Впали ціни на гречку (на 5,1%) та на 1,0–3,0% – на цукор, птицю, олію соняшникову. Фіксують збільшення вартості алкоголю та тютюну — на 0,6%.

Водночас одяг і взуття подешевшали ж на 4% та на 3,1% відповідно. Загалом – на 3,6%.

Медицина в області здорожчала на 0,6%. Це спричинено зростанням цін на амбулаторні послуги (на 1,6%), ліки (на 0,5%) та послуги лікарень (на 0,3%).

Падає вартість транспортних послуг – квитки на потяги здешевшали на 4,9%, а на транспорт – на 0,9%.

Фіксується й підвищення цін на 1,5-0,3% на послуги ресторанів та готелів, у сфері відпочинку та культури, на послуги закладів освіти, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

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