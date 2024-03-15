Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вартість одягу падає, а продуктів росте: як у Дніпрі та області змінилися ціни з початку року

Вартість одягу падає, а продуктів росте: як у Дніпрі та області змінилися ціни з початку року

Сьогодні 20:12
просмотров

У лютому 2024 року індекс споживчих цін в Дніпропетровській області збільшився на 0,1% порівняно з січнем.

Новости Днепра про Вартість одягу падає, а продуктів росте: як у Дніпрі та області змінилися ціни з початку року

Про це повідомляє Держстат.

Харчі та безалкогольні напої загалом подорожчали на 0,1%. Найбільше зросли ціни на яловичину – 6,4%, а ось свинина та сало здешевшали – на 6,5% та 3%.

На 5,5% зросли ціни на овочі, зокрема, на 11,5% на огірки та на 10,8% на картоплю. На 1,0-4,2% здорожчали маргарин, масло, сири, сметана та вершки, фрукти.

Впали ціни на гречку (на 5,1%) та на 1,0–3,0% – на цукор, птицю, олію соняшникову. Фіксують збільшення вартості алкоголю та тютюну — на 0,6%.

Водночас одяг і взуття подешевшали ж на 4% та на 3,1% відповідно. Загалом – на 3,6%.

Медицина в області здорожчала на 0,6%. Це спричинено зростанням цін на амбулаторні послуги (на 1,6%), ліки (на 0,5%) та послуги лікарень (на 0,3%).

Падає вартість транспортних послуг – квитки на потяги здешевшали на 4,9%, а на транспорт – на 0,9%.

Фіксується й підвищення цін на 1,5-0,3% на послуги ресторанів та готелів, у сфері відпочинку та культури, на послуги закладів освіти, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

Читайте також:

Новости Днепра про Вартість одягу падає, а продуктів росте: як у Дніпрі та області змінилися ціни з початку рокуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Жительку Нікополя від снаряду врятував борщ у квартирі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:32
    Жительку Нікополя від снаряду врятував борщ у квартирі

    Жительці Нікополя життя врятував борщ.

    Адрес багато: де у Дніпрі вимикатимуть світло з 18 до 22 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:44
    Адрес багато: де у Дніпрі вимикатимуть світло з 18 до 22 березня

    Анонсували відключення світла на наступному тижні!

    У Новомосковську з палаючої багатоповерхівки ДСНС-ники врятували 6 людей, зокрема – 2 дитини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:42
    У Новомосковську з палаючої багатоповерхівки ДСНС-ники врятували 6 людей, зокрема – 2 дитини

    Госпіталізація врятованим не знадобилася!

    Зниклу чотири дні тому в Новомосковському районі пенсіонерку знайшли мертвою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:32
    Зниклу чотири дні тому в Новомосковському районі пенсіонерку знайшли мертвою

    Зниклу 63-річну жінку після тривалих пошуків знайшли мертвою.

    Наверх