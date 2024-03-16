В Днепре на перекрёстке Запорожского шоссе и улицы Паники произошло ДТП

Недавно мы сообщали , что жительница Кривого Рога Раиса Таран отметила свой 100-летний юбилей.

Подробности инцидента и детали будут впоследствии.

На месте работали следователи по ДТП, также присутствовала карета скорой помощи.

О погибших или травмированных не сообщалось.

Водители не поделили дорогу перед поворотом возле ТЦ «Терра».

Об этом сообщает Telegram -канал «Днепр Оперативный Война».

В Днепре запланировано отключение воды для одного из жилых массивов.

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