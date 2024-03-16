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В Днепре на перекрёстке Запорожского шоссе и улицы Паники произошло ДТП

Сегодня 08:33
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Вчера вечером в Днепре произошло ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный Война».

Водители не поделили дорогу перед поворотом возле ТЦ «Терра».

О погибших или травмированных не сообщалось.

На месте работали следователи по ДТП, также присутствовала карета скорой помощи.

Подробности инцидента и детали будут впоследствии.

Недавно мы сообщали, что жительница Кривого Рога Раиса Таран отметила свой 100-летний юбилей.

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