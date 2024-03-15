Переживає другу війну: мешканка Криворіжжя відзначила свій 100-річний ювілей

14 березня Раїса Таран відзначила свій 100-річний ювілей.
Про це повідомляє начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
Пані Раїса вірить, що життя – це рух. З великим серцем, щирими і добрими очима, ювілярка зустрічала гостей і приймала вітання від рідних. Вона посміхалася і раділа кожному дню життя. І вона вірить у наших хлопців і дівчат, які захищають Україну, розповів Ситниченко.
Жінка пережила Другу світову війну, і тепер знову стикається з безжалісністю і цинізмом ворогів. Але попри все, вона зберегла активність, любов до життя і впевненість у нашій майбутній перемозі.
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