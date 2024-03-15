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  • Переживає другу війну: мешканка Криворіжжя відзначила свій 100-річний ювілей

Переживає другу війну: мешканка Криворіжжя відзначила свій 100-річний ювілей

Сьогодні 20:49
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Жителька Криворізького району відзначила 100-річний ювілей.

Новости Днепра про Переживає другу війну: мешканка Криворіжжя відзначила свій 100-річний ювілей

14 березня Раїса Таран відзначила свій 100-річний ювілей.

Про це повідомляє начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

Пані Раїса вірить, що життя – це рух. З великим серцем, щирими і добрими очима, ювілярка зустрічала гостей і приймала вітання від рідних. Вона посміхалася і раділа кожному дню життя. І вона вірить у наших хлопців і дівчат, які захищають Україну, розповів Ситниченко.

Жінка пережила Другу світову війну, і тепер знову стикається з безжалісністю і цинізмом ворогів. Але попри все, вона зберегла активність, любов до життя і впевненість у нашій майбутній перемозі.

Новости Днепра про Переживає другу війну: мешканка Криворіжжя відзначила свій 100-річний ювілей

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Новости Днепра про Переживає другу війну: мешканка Криворіжжя відзначила свій 100-річний ювілейУкраїнська Новости Днепра про Переживає другу війну: мешканка Криворіжжя відзначила свій 100-річний ювілейРусский

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