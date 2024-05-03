Рятувальники спускали з Говерли туриста із Дніпра, який травмувався

Туриста із Дніпра з гори спускали рятувальники.

Допомога закарпатських рятувальників знадобилася туристу з Дніпра, який травмувався під час спуску з Говерли.

Це сталося 2 травня, повідомляє ДСНС в Івано-Франківській області.

Брат, який спускався разом з травмованим чоловіком, зателефонував рятувальникам та попросив про допомогу. Його родич травмував ногу під час мандрівки, тому самостійно йти більше не міг.

На щастя зв’язок з мандрівником підтримувався весь час, що дало змогу рятувальникам встановити координати місця знаходження.

Добравшись травмованого 31-річного жителя Дніпра, гірські рятувальники Верховинщини надали домедичну допомогу та супроводили його до НСБ “Заросляк”, де передали медикам.

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